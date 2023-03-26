Для тюменских «моржей» увеличат дистанцию заплыва к 78-й годовщине Дня Победы

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Тюменские «моржи» активно готовятся к праздничному заплыву по Туре, который посвятят Дню Победы. По словам председателя центра закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт – Тюмень» Татьяны Редькиной, участвовавшие в заплыве спортсмены попросили увеличить дистанцию. Поэтому предполагается, что она станет более марафонской.

Как сообщает «Тюменская линия», в 2023 году планируют выпустить до десяти команд по четыре-пять человек. При этом они должны быть смешанными.

- В Тюмень приедет команда пловцов из Москвы. Обсуждается приезд сборной из Севастополя. 9 Мая, в День Победы, тюменские «моржи» по традиции пойдут на праздничное шествие, - говорит Татьяна Редькина.

Также в День Победы 9 мая пройдет заплыв с флагами и портретами воинов на Озере чемпионов.