Тюменский инфекционист рассказала о негативном влиянии соли и краски для волос на печень Фото: pixabay.com

Врач-инфекционист многопрофильного консультативно-диагностического центра Ирина Ефремова рассказала о продуктах питания (и не только), которые плохо влияют на печень. И первое место в этом списке занимает… сало.

Учитывая, что оно имеет сложную биохимическую формулу, оно медленно переваривается, требует большое количество желудочного сока и желчи. В случае, если жир расщепляется не весь, выводиться он будет уже с помощи печени. На втором месте – конечно же, алкоголь, безопасной дозы которого не существует вообще. Также максимальную нагрузку на орган дает мясо слабой степени прожарки (rare и medium rare).

Удивительно, но на печень негативно влияет соль и краска для волос. Чтобы нарушить работу печени, достаточно красить волосы чаще чем раз в месяц в течение пяти-семи лет. А чрезмерное употребление соли убивает клетки печени.

- Излишки поступающего в организм натрия могут привести к необратимым изменениям в структуре печени. Растет вероятность появления фиброза, - цитирует специалиста «Тюменская область сегодня».

На состоянии печени губительно сказывается и сидячий образ жизни. При отсутствии спорта в жизни у человека может развиться неалкогольная жировая болезнь печени.