Для тюменцев запустили новый медиапроект - с подкастами и съемками короткометражных кино

Фото: Моя территория

Для жителей Тюмени началась регистрация на медиапроект «Люди, которым нужно немного больше». Этот проект представляет собой серию подкастов и коротких документальных фильмов о сообществах, которые занимаются социальным проектированием и помогают развивать свой регион. Подать заявку можно до 10 апреля 2023 года.

Как сообщает портал «Мегатюмень», в проекте могут поучаствовать жители Тюмени и Тюменской области от 18 до 35 лет, студенты, молодые специалисты и лидеры в сфере НКО. Участники могут записать один из восьми эпизодов подкаста по туризму, патриотике, семейным ценностям, науке и образовании, спорте, творчестве и креативных индустриях, волонтерстве и благотворительности, медицине и здоровье.

По итогам проекта две короткометражки снимут в Тюмени, по одной в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. А в финале, который пройдет в апреле, пройдет публичный показ всех документальных картин.

По словам руководителя проектного офиса мультицентра «Моя территория» в Тюмени Айгерим Уакпаевой, в регионе много активной молодежи, создающей социальные проекты. И мультицентр всегда старается поддерживать инициативы тюменцев в этой сфере.

- Подкасты и фильмы с участием перспективных специалистов помогут вдохновить молодых людей на реализацию социально полезных инициатив, - сообщила Айгерим Уакпаева.