Жителям поселка Боровский показали спектакль «Репка» с созданными из ниток куклами Фото: Татьяна Коркина

Участники клуба активного долголетия «Мудрый цветовод» провели в поселке Боровский первый показ самодеятельного кукольного театра в рамках проекта «Диалога поколений». Несмотря на то, что сам проект не новый, он показал эффективной и запомнился многочисленными акциями, литературными гостиными, кинопросмотром, встречами школьников с ветеранами и совместной посадкой клумб.

Зрителями спектакля стали подопечные Комплексного центра социального обслуживания населения, в т.ч. дети из малоимущих семей. Большинство артистов – «серебряные» волонтеры и члены объединения «Мудрые цветоводы», которые ведут активный образ жизни.

Добровольцы сами подготовили реквизит, сделали кукол из кусочков тканей, ниток и синтепона, отрепетировали сцены русской народной сказки «Репка». По словам специалиста по социальной работе Татьяны Шупровой, такие мероприятия могут скрасить досуг старшего поколения и самих ребят в период школьных каникул.

Артисты также планируют поехать на гастроли в соседние территории и делиться театральной практикой с участниками других клубов, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.