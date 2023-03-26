Тюменские невесты предпочитают выходить замуж за таджиков, американцев и египтян Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области в 2022 году сыграли 12,6 тысяч свадеб, что на две тысячи больше, чем в 2021-м году (10,7 тысяч). То есть на тысячу жителей пришлось 8,1 торжеств, как и в Свердловской области. По этому показателю регионы лидируют в Уральском Федеральном округе, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата. Также статистика выше общероссийской: в целом по стране показатель составляет 7,3 свадеб на тысячу жителей.

На Ямале на тысячу граждан приходится 7,7 бракосочетаний, в Югре – 7,5, в Челябинской области – 7,4, а в Курганской – 6,5.

По данным управления ЗАГС Тюменской области, более 5% браков зарегистрировано с иностранцами. Более трети таких бракосочетаний зарегистрировано с гражданами Таджикистана. Остальные иностранцы – американцы, немцы, британцы, французы, сербы и египтяне. Самому возрастному жениху 90 лет, невестам – 85 лет. Около сотни молодоженов старше 70 лет узаконили отношения в 2022 году.