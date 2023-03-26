Эпидемиолог советует тюменцам не капать маслом на присосавшегося к коже клеща Фото: Татьяна Коркина

Если вас укусил клещ, за медицинской помощью нужно обратиться в течение 72 часов, не дожидаясь настораживающих симптомов. Об этом заявила врач-эпидемиолог тюменской областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая. По ее словам, в медицинской организации нужно удалить клеща, провести экстренную профилактику иммуноглобулином и получить антибактериальную терапию в профилактических дозах.

В Тюмени помощь можно получить в круглосуточно работающем кабинете экстренной профилактики клещевых инфекций областной инфекционной больницы (ул. Комсомольская, 54а). В муниципалитетах за помощью можно обратиться в ФАПы, амбулатории и районные больницы. Нужно взять паспорт.

Эпидемиолог напомнила, что при обнаружении клеща его не нужно отрывать, уничтожать и давить. При невозможности вовремя посетить больницу, можно воспользоваться пинцетом и удалить членистоногое самостоятельно. Правда, смазывать клеща маслом, лаком, вазелином не нужно. Присосавшегося клеща нужно захватить как можно ближе к голове и медленно потянуть вверх, раскачивая. Если части клеща остались в коже, то их нужно также аккуратно извлечь пинцетом или иглой.

- Если это не удается, то нужно оставить их в покое, обработать место укуса и руки антисептиком, спиртом или водой с мылом. После удаления клеща надо обязательно обратиться за медицинской помощью, - цитирует эпидемиолога «Тюменская линия».