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НовостиДом. Семья26 марта 2023 4:21

Зоопсихолог посоветовала тюменцам убирать уличную обувь как можно дальше от питомцев

Это может навредить их здоровью
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Зоопсихолог посоветовала тюменцам убирать уличную обувь как можно дальше от питомцев

Зоопсихолог посоветовала тюменцам убирать уличную обувь как можно дальше от питомцев

Фото: Татьяна Коркина

Тюменский зоопсихолог Наталья Нечаева ответила на вопрос людей, почему кошки и собаки любят спать на обуви своих хозяев. Оказывается, дело в запахе, ведь обувь – это место максимальной концентрации запаха человека. По словам Натальи, засыпая на обуви, питомец чувствует себя в безопасности и комфорте, как будто мы рядом.

- Если это домашние тапочки, они еще и часто бывают пушистые, мягкие - это приятно тактильно. Если это уличная обувь, то с ней мы приносим целый ряд новых запахов и кошкам нравится их изучать, - цитирует Наталью «АиФ-Тюмень».

Эксперт, между тем, напоминает, что кроме запахов на обуви есть многочисленные бактерии, вирусы, паразиты и их яйца, способные навредить здоровью питомца. Поэтому уличную обувь стоит убирать подальше от домашних любимцев.