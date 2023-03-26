Зоопсихолог посоветовала тюменцам убирать уличную обувь как можно дальше от питомцев Фото: Татьяна Коркина

Тюменский зоопсихолог Наталья Нечаева ответила на вопрос людей, почему кошки и собаки любят спать на обуви своих хозяев. Оказывается, дело в запахе, ведь обувь – это место максимальной концентрации запаха человека. По словам Натальи, засыпая на обуви, питомец чувствует себя в безопасности и комфорте, как будто мы рядом.

- Если это домашние тапочки, они еще и часто бывают пушистые, мягкие - это приятно тактильно. Если это уличная обувь, то с ней мы приносим целый ряд новых запахов и кошкам нравится их изучать, - цитирует Наталью «АиФ-Тюмень».

Эксперт, между тем, напоминает, что кроме запахов на обуви есть многочисленные бактерии, вирусы, паразиты и их яйца, способные навредить здоровью питомца. Поэтому уличную обувь стоит убирать подальше от домашних любимцев.