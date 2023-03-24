Тюменский врач напомнила о необходимости исключить беспорядочные связи, чтобы не подхватить ВИЧ и гепатит Фото: Татьяна Коркина

Инфекционные заболевания у людей возникают тогда, когда болезнетворные бактерии попадают в организм человека разными путями от зараженного. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники Областной клинической больницы №2 Альбина Усманова. По ее словам, болезнь развивается с несколько периодов: инкубационный, начальный, период развития клинических проявлений и период исхода заболевания.

- Профилактика инфекционных заболеваний - это комплекс мероприятий направленных на предупреждение заболеваний и факторов риска их развития. Очень важно «перекрыть» пути распространения болезни. Как это сделать – зависит от особенностей заболевания, - говорит Альбина Усманова.

Для профилактики гриппа, туберкулеза, кори нужно использовать маски, проветривать помещения и не находиться в местах массового скопления людей. Чтобы не подхватить кишечные инфекции и вирусный гепатит А, нужно соблюдать личную гигиену, мыть руки и продукты питания, правильно их хранить.

Чтобы не подхватить вирусный гепатит B и C, герпес, ВИЧ-инфекцию и сифилис, нужно использовать презервативы и исключить беспорядочные связи. Также вирусный гепатит B и ВИЧ, которые передаются через кровь, можно предотвратить, если пользоваться стерильными инструментами и отказаться от татуировок.

Особенно важно при инфекциях сделать профилактическую прививку, ведь только оно может предотвратить заболевание.