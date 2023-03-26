В Тюмени 26 марта 2023 будет по-весеннему тепло и дождливо Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 26 марта 2023, ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на западный 6-11 м/с, днём местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 C, днём +4…+9 C.

Погода в Тюмени 26 марта в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 26 марта (13 марта по старому стилю) Никифоров День, в честь патриарха Константинопольского Никифора, жившего в VIII-IX веках. На Руси считали, что с этого дня солнце все больше топило снег, а воды просачивались в берлоги и будили медведей. При этом медведя считали человеком, только в другом обличье. Именно поэтому в сказках человек превращался в медведя и наоборот.

Следили за гусями. Если они прилетали в этот день, значит, будет урожайный год. А если птицы начинали купаться в воде – значит, скоро придет тепло. Также о тепле говорил прилет жаворонков, а вот если первыми прилетали зяблики, значит, будет холодно. Туманы предвещали дождливое лето.