Авария с девятью машинами в Тюмени попала на камеру видеонаблюдения

Скриншот из видео

Авария с девятью машинами в Тюмени, вызвавшая нешуточный общественный резонанс, попала на камеру видеонаблюдения. Записью с ней поделилась горожанка Екатерина Елисеева.

На первых секундах ролика видна тихая ночная улица и мирно стоящие возле дома автомобили, но затем появляется виновник ДТП. На бешеной скорости он проносится мимо легковушек, оставляя после себя глубокие вмятины на кузовах и разбитые окна. Проехав еще пару метров, горе-водитель останавливается и даже не думает удирать.

Напоминаем, что пьяным лихачем оказался 30-летний водитель «BMW». Мужчина не справился с управлением и, как следствие, въехал в припаркованные машины, а затем и в дорожный знак.

На данный момент автоинспекторы составили административные материалы за пьяное вождение и за повреждение дорожного знака.