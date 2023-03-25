В Тюмени 25 марта 2023 года коронавирусом заболел еще 341 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксирован 341 случай заболевания, 48 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 270 919 человек.

На данный момент нет ни одного пациента, находящегося на ИВЛ, а 2 381 тюменец остается под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 360 человек, за весь период – 265 051.

Вакцинированы против коронавируса 1 463 925 жителей, полный курс прошли 1 188 623 тюменца.

В России выявлено 12 382 человека с COVID-19, госпитализировано 1 373 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 575 270 случаев. Излечились от коронавируса 12 544 жителя, а 37 - скончались.