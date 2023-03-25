Фото предоставлено КП

На тюменских тротуарах появится разметка для самокатов, которая будет обозначать места для их парковки. Соответствующий приказ был опубликован городским департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта.

Согласно информации, разметка предназначена для расстановки электросамокатов, взятых в аренду.

Размер одного парковочного места места составит 1,5 на 3,5 метра, а расстояние между ними - один метр. Цвет, рекомендованный для нанесения рисунка, - желтый.

Эскиз разметки

Совместное размещение сегментов разметки

Ответственность по нанесению разметки лежит на самом департаменте.