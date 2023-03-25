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НовостиОбщество25 марта 2023 7:49

На тюменских тротуарах появится разметка для самокатов

Соответствующий приказ был опубликован городским департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На тюменских тротуарах появится разметка для самокатов, которая будет обозначать места для их парковки. Соответствующий приказ был опубликован городским департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта.

Согласно информации, разметка предназначена для расстановки электросамокатов, взятых в аренду.

Размер одного парковочного места места составит 1,5 на 3,5 метра, а расстояние между ними - один метр. Цвет, рекомендованный для нанесения рисунка, - желтый.

Эскиз разметки

Эскиз разметки

Совместное размещение сегментов разметки

Совместное размещение сегментов разметки

Ответственность по нанесению разметки лежит на самом департаменте.