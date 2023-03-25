Александр Моор поздравил тюменских работников культуры с профессиональным праздником

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Губернатор Александр Моор поздравил работников и ветеранов культуры Тюменской области с профессиональным праздником.

По его словам, специалисты отрасли - хранители культурного наследия и ценностей, проводники в мире искусства.

- При вашем непосредственном участии успешно реализуется и нацпроект «Культура». Открывают свои двери новые центры культурного развития, обновляются кинозалы, музеи и библиотеки. Работают виртуальные концертные залы, детские школы искусств обеспечиваются музыкальными инструментами. В прошедший Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России вам удалось реализовать множество неординарных идей и проектов,- сказал глава региона.

Также Александр Моор подчеркнул, что деятели культуры не остались в стороне и после начала специальной военной операции. Они проводят концерты для бойцов, мобилизованных и их родственников, выступают на встречах с семьями военнослужащих, и сейчас поддерживают моральный дух и настроение земляков.

- Особые слова поздравлений и признательности адресованы уважаемым ветеранам отрасли! Вы - гордость Тюменской области, а ваш секрет успеха и профессионального мастерства - пример для молодых талантов,- отметил глава региона.

По окончании речи он пожелал работникам сферы здоровья, счастья, праздничного настроения, неиссякаемой энергии и вдохновения.