В Тюмени пьяный лихач на «BMW» повредил девять машин и врезался в дорожный знак

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Минувшее утро выдалось неспокойным для тюменцев, проживающих в доме №15 на улице Волгоградская. Причина этого - водитель, разбивший сразу девять автомобилей, припаркованных у многоэтажки.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

- Под утро 30-летний водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением и въехал в припаркованные машины, а затем и в дорожный знак. Его задержали местные жители и сообщили в полицию. Люди в ДТП не пострадали, - рассказали подробности инцидента в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Освидетельствование на алкотестере показало, что водитель был пьян, показания составили 0,68 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Однако мужчина не согласился с этим и отказался проехать в больницу для проведения медосвидетельствования.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На данный момент автоинспекторы составили административные материалы за пьяное вождение и за повреждение дорожного знака. Выяснятся все обстоятельства случившегося.