В Тюменской области работают над снижением аварийности на дорогах

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Автоинспекторы Тюменской области совместно с правительством региона, администрациями муниципалитетов и собственниками автомобильных дорог предпринимают меры по уменьшению мест концентрации ДТП в населенных пунктах и на трассах. Как итог - число опасных участков снижается.

Отметим, что в 2022 году в регионе насчитывалось 43 места, где чаще всего происходили ДТП, пять из них - на федеральных трассах.

Для снижения аварийности принимаются дополнительные инженерные решения и профилактические меры.

Как сообщил руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер, каждый из участков контролируется нарядами ДПС. Автоинспекторы ориентированы на выявление тех нарушений ПДД, из-за совершения которых в этих местах случались аварии: выезд на встречную полосу, нарушения при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

В ГИБДД надеются, что такая «точечная» работа позволит снизить аварийность и сделать опасные участки дорог более безопасными.