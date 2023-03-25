Начинающие тюменские музыканты покажут свои таланты на открытом микрофоне

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29 марта в большом зале тюменского МТЦ «Космос» состоится открытый музыкальный микрофон. Гости познакомятся со студенческим творчеством: послушают вокальные выступления.

Попробовать свои силы могут учащиеся университетов, колледжей и работающая молодежь (со стажем не менее трех месяцев) от 16 до 35 лет. Выступить на событии можно как сольно, так и с коллективом. Один участник может исполнить только две песни - без инструментального сопровождения и длительностью не более 3,5 минут.

- В этом году мы ограничили квоты на выступления в музыкальном направлении на Студвесне. Но понимаем, насколько участникам важно показать определенный материал и послушать мнение экспертов. Поэтому организовали открытый микрофон, где каждый будет услышан. Посмотрим, насколько наша задумка откликнется среди студентов. В перспективе событие может стать ежегодным, - рассказала исполнительный директор XXVIII областного фестиваля «Студенческая весна» Анастасия Егорова.

Музыканты выступят с материалом, который планируют продемонстрировать на кастинге областной студвесны.

Лучшие участники открытого микрофона получат возможность выступить с дополнительным номером на фестивале, сообщает «Мой портал».