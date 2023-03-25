Врач объяснила тюменцем, как спастись весной от аллергии

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В последнее время сезонную аллергию часто называют поллиноз, а раньше - сенная лихорадка. С наступлением тепла увеличивается количество пыльцы, которую выбрасывают растения. Обычно этот период наступает в середине апреля.

Если в это время появляется заложенность и зуд в носу, чихание, тяжесть дыхания, удушье или кашель, то нужно обязательно показаться аллергологу, чтобы выяснить, каким конкретно пыльцевым аллергеном вызвана сенсибилизация. И лишь после этого можно начать лечение.

- Перед сезонным цветением, если у вас уже доказана аллергия, необходимо принимать препараты, которые назначил доктор аллерголог-иммунолог. Это могут быть антигистаминные, назальные спреи в нос и прочее. Если же лечение еще не было назначено, то лучше обратиться к специалисту, чтобы определить, какой объем терапии необходим, - советует аллерголог-иммунолог ОКБ №1 Вероника Долженко.

Облегчить симптомы в период обострения поможет соблюдение гипоаллергенных условий быта, направленных на уменьшение контакта с пыльцой.

- В этот период важно стараться не выходить на улицу в сухую жаркую погоду, когда количество пыльцы максимальное. Также нужно как можно реже открывать окна, альтернатива - кондиционеры дома и в машине. После прогулки по улице всю одежду лучше скинуть и постирать, с себя нужно смыть всю пыльцу, чтобы ночью уже не дышать аллергенами, оставшимися на волосах, - рекомендует Вероника Долженко.

Кстати, врач развеяла миф о тополином пухе. По ее словам, сам он вызывать аллергию не может, но активно участвует в распространении пыльцы злаковых трав по всему городу, которая и вызывает неприятные симптомы, сообщает «Тюменская область сегодня».