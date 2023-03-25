В Тюменской области на одного соискателя приходится три вакансии

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В Тюменской области на каждого соискателя, состоящего на учете в службе занятости, приходится три вакансии. Об этом говорят оперативные данные регионального департамента труда и занятости населения.

Также, согласно информации, за месяц снизилось число состоящих на учете. Так, на 1 марта зарегистрировано 5 849 соискателей и 3 132 безработных, а в областном банке вакансий находится 17 579 предложений.

Среди сфер, где требуется больше всего работников, сейчас лидирует образование, там открыто 2 045 вакансий. В строительстве требуются 1 903 специалиста (месяц назад - 2 877). Сразу 1 622 работника нужны в сельском хозяйстве, а 1 693 - обработке производства. В сфере торговли не хватает 1 587 человек, транспортировке и хранении - 1 505. В направлении «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» есть 1 459 мест для соискателей, в области здравоохранения и социальных услугах - 1 379.

За первые два месяца 2023 года в службу занятости в центр занятости обратились 4 460 человек, из которых 1 775 были трудоустроены, сообщает «Вслух.ру».