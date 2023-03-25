Власти Уватского района пытаются решить проблему с неплательщиками за услуги ЖКХ

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Власти Уватского района пытаются решить проблему с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги, которая является одой из основных в сфере ЖКХ.

- То, насколько успешно работает любое предприятие ЖКХ, напрямую зависит и от сбора платежей, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Надо отдать должное жителям района, большая часть которых добросовестно оплачивают услуги. По сути, это товар, только в магазине за него вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ - уже после того, как они были предоставлены, и некоторые этим пользуются. Между тем своевременная оплата населением жилищно-коммунальных услуг - залог стабильности в работе ресурсоснабжающих организаций. От нее, в том числе, зависит ремонт коммуникаций, выполнение заявок жителей района, обслуживание домов.

На сегодня просроченная задолженность со стороны населения составляет более 35 миллионов рублей. Чтобы сократить долги, власти проводят претензионную работу, причем не всегда это касается каких-то судебных разбирательств.

- У людей бывают разные жизненные ситуации, поэтому мы согласны на рассрочку платежей. В этом отношении есть и положительные, и отрицательные примеры, - говорит директор муниципального предприятия «Туртасское КП» Андрей Быков.

Отдельная категория - те, кто не платит годами. С ними все гораздо сложнее и даже решения судов в ползу власти зачастую проблему не решают. Тем не менее, работа с такими людьми продолжается.