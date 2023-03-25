Тюменцы узнали о полезных свойствах корнеплодов - редиса, редьки и репы

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Весна справедливо считается сезоном простуд, когда температура воздуха постоянно меняется, а организм истощен периодом холодов без должного количества свежих фруктов и овощей в рационе. Поднять иммунитет могут полезные свойства корнеплодов - редиса, редьки и репы.

Редис, преимущественно, состоит из волокон, которые служат пищей для полезных бактерий кишечника. Они помогают пищеварению и притупляют чувство голода, что делает овощ диетическим продуктом. Еще в нем содержатся аскорбиновая кислота, витамины группы В, калий и немало антиоксидантов.

И хотя плод диетический, есть определенные рекомендации по его употреблению. Например, не стоит пытаться утолить редисом голод, поскольку это может привести к вздутию живота. Не показан он и в период обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при панкреатите и желчнокаменной болезни.

Редька поможет восполнить в организме содержание калия, натрия, магния, кальция и железа. Как и редис, ее не стоит употреблять натощак - клетчатка корнеплода быстро разжигает аппетит, что не всегда полезно при выборе диетического рациона питания. Специалисты рекомендуют есть редьку вместе с другими продуктами и в середине приема пищи.

Репа содержит полисахариды и клетчатку, которые легко усваиваются в кишечнике и оказывают на него благоприятное воздействие. Также корнеплод богат витамином С, витаминами группы В и провитамином А. Есть в нем и медь, железо, марганец, цинк, йод и ряд других микроэлементов.

В сыром виде репу лучше не употреблять людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, печени и почек. Переедание корнеплода грозит газообразованием и вздутием живота, сообщает «Тюменская область сегодня».