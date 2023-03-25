В день рождения российской открытки работники Почты России рассказали тюменцам об ее особенностях

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В день рождения российской открытки - 25 марта - работники тюменского отделения Почты России рассказали тюменцам об ее особенностях и поделились способами отправления, сообщает «Мегатюмень».

Отправив ее, можно поздравить друзей или родственников с какой-либо датой, или просто передать «весточку» из другого уголка страны. И сегодня открытка не утратила своей значимости для тех, кто любит поддерживать общение таким «лаповым» способом.

Максимальный вес открытки - 20 г. Минимальный размер составляет 90 × 140 мм, а максимальный - 120 × 235 мм. Открытки бывают простые и заказные. Простую можно отправить в почтовом отделении, а также опустив в ящик Почты России. Литера «B» позволяет отправить открытку по России без дополнительных марок. Однако для отправки за границу нужно доклеить марки на нужную сумму.

Кстати, сориентироваться по срокам доставки и номиналу марок поможет почтовый калькулятор.

- 25 марта - это день рождения российской открытки. Почта России поздравляет с этой датой посткроссеров, филокартистов и всех, кто продолжает добрую традицию отправлять открытки близким. Благодаря вашему увлечению бумажная открытка остается популярной во всех странах мира. Желаем вам приятных новостей и красивых посланий в ваших почтовых ящиках, - отметили в региональном отделении почты.