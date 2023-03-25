Свадебные шкатулки XIX века вернулись в Тобольский музей после реставрации

Фото: Светлана Сидорова, соцсети

После реставрации в Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник вернулись две свадебные шкатулки первой половины XIX века.

Кстати, известный исследователь уральской художественной росписи Василий Барадулин считает, что они были расписаны тагильскими мастерами в 1840 годах.

- На подобных подарочных шкатулках изображали разнообразные сцены, самые важные из которых помещали на крышке. Рисованный рассказ не был последовательным, как в лубке или «Житиях» на иконах. Выдерживался лишь принцип размещения сцен: на крышке - сюжет с обручением или свадьбой, на боковинах - сцены свиданий или сельские пейзажи, - говорит гендиректор тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

Работы выполнили в мастерской Свердловского областного краеведческого музея Екатеринбурга. Шкатулки поступили туда в аварийном состоянии: железо начало покрываться коррозией, осыпался красочный слой. Это могло привести к полной утрате живописи. Кроме того, поверхность шкатулок была сильно загрязнена потеками масляной краски, покрывной лак потемнел, изображения плохо читались.

Фото: Светлана Сидорова, соцсети

Перед реставрацией было проведено исследование лаковой пленки в ультрафиолетовых лучах, а слабо различимого рисунка живописи - в инфракрасных лучах.

Сначала на шкатулки наложили новый лак, а затем, в местах утрат живописи, нанесли масляными красками тонировку.

Теперь шкатулки приобрели экспозиционный вид и займут достойное место в музее, сообщает «Тюменская линия».