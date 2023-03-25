Тюменцам рассказали, как не навредить сердцу во время занятий спортом

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Традиционно весной стартует сезон «похудеть к лету». Лучше всего избавиться от лишнего веса помогают кардионагрузки, они направлены на усиление метаболизма при интенсивной работе сердца и легких. Но всегда ли такой спорт полезен для главного органа человека, особенно после «зимней спячки»? Ответ на этот вопрос дала врач по лечебной физкультуре Тюменского кардиоцентра Светлана Быкова.

- Самый доступный метод выхода из гиподинамического состояния - это ходьба. Все зависит от степени подготовленности, что является важнейшим фактором, определяющим содержание различных программ оздоровительной ходьбы. Важны и цели. Задайте себе вопрос: «Почему вы не занимались?». Причины могут быть разные: элементарная лень, перенесенные заболевания, ограничения при деформациях опорно-двигательного аппарата и прочее. Если же есть какие-либо заболевания, необходима консультация лечащего доктора, врача ЛФК», - говорит специалист.

Для начинающих спортсменов доктор советует провести 15-минутную разминку, начинать ходьбу с дистанции 2 км - 90ш/мин или 5 км/час в течение недели. Затем, на второй неделе, можно увеличить нагрузку: 3км - 90ш/мин. А на третьей неделе - до 4км - 90ш/мин.

Если во время тренировки пульс увеличился на 10 ударов в минуту, можно добавить нагрузку.

Однако врач предупреждает, что пульс в конце занятий не должен превышать более 20 ударов в минуту от исходного, сообщает «АиФ-Тюмень».