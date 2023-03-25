Сегодня тюменский ХК «Рубин» проведет решающий матч за выход в полуфинал плей-офф ВХЛ

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Сегодня, 25 марта, в «Партикоме» состоится седьмой и решающий матч за выход в полуфинал плей-офф ВХЛ. Сражаются за это право тюменский ХК «Рубин» и тульский «АКМ». Борьба идет до четырех побед: сейчас счет серии - 3-3.

Напоминаем, что в четвертьфинале оба соперника выиграли на домашнем льду. ХК «Рубин» успешно начал второй этап финала Кубка Петрова, дважды обыграв соперника со счетом 3:1 и 2:1. Однако в Туле победу праздновали уже хоккеисты «АКМ», счет игр составил 4:2 и 3:2. В пятом матче тюменцы всухую обыграли тульский клуб - 3:0, но на выезде снова уступили - 2:3.

Сегодняшний победитель продолжит борьбу за главный трофей сезона. Уже известно, что в полуфинал вышли «Металлург» из Новокузнецка и «Химик» из Воскресенска.

Всего на участие в решающем матче, который пройдет 30 апреля, будут претендовать четыре клуба. В прошлом сезоне титул чемпиона ВХЛ завоевал «Рубин», сообщает «Вслух.ру».