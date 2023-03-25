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НовостиЗдоровье25 марта 2023 3:26

Тюменец с онкологией уже 10 лет живет полноценной жизнью благодаря грамотному лечению

Его подобрали специалисты Медицинского города
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Специалистам тюменского Медицинского города удалось подобрать лечение пациенту с 4 стадией рака легких, благодаря которому он живет полноценной жизнью на протяжении 10 лет.

Все началось в 2013 году, когда мужчина обратился к врачам за помощью. Обследование показало злокачественное новообразование легких с вторичными изменениями в головном мозге. Диагноз был однозначным - аденокарцинома - наиболее распространенная разновидность рака легких.

Назначенная пациенту схема химиотерапевтического лечения с дальнейшими курсами лучевой терапии сначала смогла стабилизировать заболевание, но спустя несколько лет опухоль продолжила прогрессировать. Благодаря молекулярно-генетическому исследованию ее части медикам удалось обнаружить редкую мутацию в гене EGFR, которая встречается лишь в 10-30% случаев. Это позволило подобрать высокоэффективную таргетную терапию, которую пациент получал долгие годы.

- Когда в руках химиотерапевтов появилась таргетная терапия, можно сказать, что мы преодолели рубеж выживаемости пациентов. Казалось бы, простой прием таблеток, не требующий госпитализации в стационар, позволяет людям преодолевать пятилетний порог, сохраняя при этом привычный ритм жизни, - рассказывает Лилия Бахова, врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии №2.

С 2018 года пациенту назначили иммунотерапию, которая помогает ему поддерживать хорошее самочувствие и посей день.