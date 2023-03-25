Тюменец с онкологией уже 10 лет живет полноценной жизнью благодаря грамотному лечению

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Специалистам тюменского Медицинского города удалось подобрать лечение пациенту с 4 стадией рака легких, благодаря которому он живет полноценной жизнью на протяжении 10 лет.

Все началось в 2013 году, когда мужчина обратился к врачам за помощью. Обследование показало злокачественное новообразование легких с вторичными изменениями в головном мозге. Диагноз был однозначным - аденокарцинома - наиболее распространенная разновидность рака легких.

Назначенная пациенту схема химиотерапевтического лечения с дальнейшими курсами лучевой терапии сначала смогла стабилизировать заболевание, но спустя несколько лет опухоль продолжила прогрессировать. Благодаря молекулярно-генетическому исследованию ее части медикам удалось обнаружить редкую мутацию в гене EGFR, которая встречается лишь в 10-30% случаев. Это позволило подобрать высокоэффективную таргетную терапию, которую пациент получал долгие годы.

- Когда в руках химиотерапевтов появилась таргетная терапия, можно сказать, что мы преодолели рубеж выживаемости пациентов. Казалось бы, простой прием таблеток, не требующий госпитализации в стационар, позволяет людям преодолевать пятилетний порог, сохраняя при этом привычный ритм жизни, - рассказывает Лилия Бахова, врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии №2.

С 2018 года пациенту назначили иммунотерапию, которая помогает ему поддерживать хорошее самочувствие и посей день.