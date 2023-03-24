Авиакомпания «ЮТэйр» со 2 июня откроет новый прямой рейс из Тюмени в Бодрум

Самолеты станут летать из Тюмени в Бодрум по пятницам. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы смогут улететь в турецкий город Бодрум. Запуск прямых рейсов начнется со 2 июня 2023 года. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр». Напомним, город Бодрум расположен на западе Турции, вблизи побережья Эгейского моря.

Самолеты станут летать из Тюмени по пятницам. Перелет займет около 5,5 часа. Средняя стоимость билета в турецкий город из Тюмени составит около 20 тысяч рублей.

Напомним, с 30 марта из Тюмени стартуют прямые авиарейсы в Стамбул. Авиакомпания Red Wings будет осуществлять перелеты между Тюменью и Стамбулом регулярно.