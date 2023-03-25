В Тюмени 25 марта 2023 года потеплеет до +11 градусов

Погода в Тюмени на 25 марта Фото: Вера Зенина

В субботу, 25 марта, тюменцев ожидает ясный и теплый день. С самого утра на небе будет светить яркое солнце, и лишь к вечеру набегут небольшие тучи, но осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут +11 градусов, к вечеру температура опустится до +6, а ночью похолодает до +3.

В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже: