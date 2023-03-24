На майские праздники из Тюмени можно улететь на отдых в Шри-Ланку, Турцию и ОАЭ

Через месяц цена авиаперелета в Дубай вырастет на 30%. Фото: Татьяна Коркина

Стало известно, куда тюменцы смогут отправиться на майские праздники. Так, из аэропорта Рощино прямым рейсом можно будет улететь в Шри-Ланку, Стамбул и ОАЭ. Согласно туристическим базам, стоимость билетов в эти города уже начинает расти.

Например, в Коломбо можно слетать в первых числах мая за 40 тысяч рублей, а в марте билеты продавали за 30 тысяч рублей. В Сочи долететь из Тюмени можно за 10 тысяч рублей. Стоимость билетов в туристические города начнет увеличиваться со 2 мая 2023 года.

Туроператоры рекомендуют лететь в ОАЭ сейчас, потому что уже через месяц цена авиаперелета в Дубай вырастет на 30% – с 20 до 30 тысяч рублей.