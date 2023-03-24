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НовостиОбщество24 марта 2023 11:17

Тюменка и житель Югры устроили скандал из-за немца, который занял место в самолете

Конфликт между гражданами произошел уже после вылета из северной столицы
Серафима Краснова
Конфликт между гражданами произошел уже после вылета из северной столицы.

Конфликт между гражданами произошел уже после вылета из северной столицы.

Фото: Татьяна Коркина

В тюменском аэропорту Рощино сотрудники полиции в пятницу, 23 марта, в 6 утра пригласили трех пассажиров, жителей Югры и Тюмени, а также немца в отделение полиции. В линейное отделение МВД обратился дежурный диспетчер воздушной гавани. Сотрудник аэропорта заявил, что экипаж полиции требуется к трапу приземлившегося самолета рейса Санкт-Петербург – Тюмень.

– Конфликт между гражданами произошел уже после вылета из северной столицы. Когда загорелся знак, разрешающий отстегнуть ремни безопасности, житель иностранного государства решил занять более удобное место, пустовавшее рядом с ним, и пересел, – рассказали в пресс-службе транспортной полиции Тюменской области.

Сердобольная тюменка сделала замечание иностранцу, а потом в конфликт вступил северянин. В конце разговора все трое громко ругались, не реагируя на замечания стюардесс.

Отметим, после посадки самолета трех конфликтующих сопроводили в служебное помещение, где на них составили по два протокола.