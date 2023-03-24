Тюменка и житель Югры устроили скандал из-за немца, который занял место в самолете

Конфликт между гражданами произошел уже после вылета из северной столицы. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском аэропорту Рощино сотрудники полиции в пятницу, 23 марта, в 6 утра пригласили трех пассажиров, жителей Югры и Тюмени, а также немца в отделение полиции. В линейное отделение МВД обратился дежурный диспетчер воздушной гавани. Сотрудник аэропорта заявил, что экипаж полиции требуется к трапу приземлившегося самолета рейса Санкт-Петербург – Тюмень.

– Конфликт между гражданами произошел уже после вылета из северной столицы. Когда загорелся знак, разрешающий отстегнуть ремни безопасности, житель иностранного государства решил занять более удобное место, пустовавшее рядом с ним, и пересел, – рассказали в пресс-службе транспортной полиции Тюменской области.

Сердобольная тюменка сделала замечание иностранцу, а потом в конфликт вступил северянин. В конце разговора все трое громко ругались, не реагируя на замечания стюардесс.

Отметим, после посадки самолета трех конфликтующих сопроводили в служебное помещение, где на них составили по два протокола.