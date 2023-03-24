Незамужние женщины и женатые мужчины: кто покупает квартиры в самом высоком доме Тюмени

В доме «Юпитер» из 32 этажей 31 жилыми будут 31. Фото: ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ».

В уникальном для Тюмени проекте раскупают квартиры не только тюменцы, но и жители других регионов. Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» подсчитали: из проданных квартир 56% приобрели жители Тюменской области, 23% – соседи из ХМАО-Югры, 10% – ямальцы, оставшиеся 11% – россияне из других регионов.

Из всех сделок 57% оформлено на мужчин, превалирующее большинство из них (76%) состоят в браке. У женщин наоборот – более 60% не замужем. Средний возраст покупателей – 35 лет. 90% клиентов приобретают недвижимость в ипотеку.

Дом будет сдан уже в 2025 году. Фото: ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ».

Дом под названием «Юпитер» – последний в легендарном жилом комплексе «Звездный». Четыре 32-этажные башни этого дома станут доминантой района, расположенного на въезде в город. Микрорайон находится на пересечении улицы Тимофея Чаркова и Тобольского тракта, которые являются крупными транспортными артериями города и «северными воротами» Тюмени. Дом будет сдан в 2025 году.

Помимо планетарного названия у самого высокого жилого дома города и вид космический. Уникальная архитектура «блоков» со смещенной осью и необычная подсветка выделяют его.

Невероятный вид на город с верхних этажей. Фото: ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ».

Всего в доме 1 025 квартир площадью от 20,46 до 138 кв. метров. На последнем этаже есть планировки с высокими потолками – 3 метра. Есть двухуровневые квартиры, варианты с окнами в ванной или гардеробной, мастер-спальнями, панорамными видами на город, кухнями-гостиными более 50 кв. метров. В каждой парадной будет по 4 лифта, чтобы жильцам не приходилось долго ждать.

Концепция жилого комплекса раскрывается не только в названии домов, но и в тематическом оформлении всей территории. Большой космический бульвар протяженностью 600 м объединяет все дома, 9 тематических зон превращают прогулку в настоящее путешествие и знакомство со Вселенной.

Во дворах и на территории ЖК много зон для игр, отдыха, занятий спортом. Фото: ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ».

Еще одна уникальность этого проекта – паркинг с пешеходным мостом. Он соединит микрорайон с ТРЦ «Тюмень Сити Молл», попасть в торговое пространство можно будет не пересекая проезжую часть. На первом этаже паркинга разместятся магазины, на последнем откроют фитнес-центр с бассейном.

Фитнес-центр откроется на последнем этаже паркинга. Фото: ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ».

Smart-технологии – приятное дополнение к комфортной жизни. Домофоны оборудованы функцией бесключевого доступа и системой FaceID, лифт автоматически спускается на первый этаж, когда житель дома заходит в парадную. Паркинг автоматически будет узнавать машины по номерам, а во дворах будут USB-розетки для смартфонов. Каждая квартира оснащена системой «умный дом», все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения.

Узнать о выгодных предложениях, скидках и дополнительных опциях от застройщика можно на сайте tmn.strana.com.

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ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ»

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