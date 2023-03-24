В Тюмени сотрудник газовой компании попался на коррупции на 1 млн рублей

Мужчина обвиняется в совершении 30 коррупционных преступлениях. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени перед судом предстанет экс-сотрудник газовой компании, который обвиняется в коррупционных преступлениях за несанкционированное газопотребление. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Мужчина обвиняется в совершении 30 коррупционных преступлений, предусмотренных тремя статьями. По версии следствия, с 2018 по 2022 год обвиняемый, находясь на посту специалиста газовой компании, получил от жителей Тюмени взятки за сокрытие фактов, выявленных в ходе проверки несанкционированных врезок в газопровод.

– В ряде случаев денежные средства передавались за непринятие мер к пресечению незаконных врезок в газопроводы. Общая сумма полученных взяток превысила 1 млн. рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Следствием был наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемого на сумму свыше 5,7 миллиона рублей. Сотрудники Следственного комитета собрали достаточную доказательную базу, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.