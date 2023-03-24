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НовостиПроисшествия24 марта 2023 9:46

В Тюменской области за 2022 год в ДТП погибли 17 мотоциклистов

Участниками 187 ДТП в Тюменской области стали байкеры
Серафима Краснова
Участниками 187 ДТП в Тюменской области стали байкеры.

Участниками 187 ДТП в Тюменской области стали байкеры.

Фото: Татьяна Коркина

За 2022 год в Тюменской области в авариях погибли 17 байкеров. В пресс-службе Госавтоинспекции региона уточнили, что еще 199 водителей двухколесного транспорта ранены, пишет «Мегатюмень».

Участниками 187 ДТП в Тюменской области стали байкеры.

– По вине водителей мототехники случилось 137 ДТП. 14 человек погибли, 144 ранены, – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Напомним, с участием мотоциклистов на улице Избышева произошла первая в текущем году авария.