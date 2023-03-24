За 2022 год от туберкулеза в Тюменской области скончались 53 человека

Фото: скриншот пресс-конференции департамента здравоохранения Тюмени.

За 2022 года от туберкулеза умерли 53 человек. Такие цифры озвучила главный врач областного клинического фтизиопульмонологического центра Ирина Пирогова на пресс-конференции департамента здравоохранения Тюмени. Специалист уверена, что в регионе есть все возможности для лечения пациентов с опасным заболеванием.

Кроме того, врач отметила тенденцию к уменьшению числа погибших в результате туберкулеза. Так, в 2015 году от болезни скончались 200 пациентов. По словам Ирины Пироговой, в этом году 15 человек умерли дома, а диагноз был поставлен посмертно патологоанатомом.

– Данный контингент пациентов ни разу не обращался в лечебные учреждения. Плюс лица без определенного места жительства. Они, как правило, проходят мимо лечебного учреждения, – уточнила главврач центра.

Остальные 28 пациентов состояли на учете, но не следователи лечению, назначенному врачами.

Напомним, за 12 месяцев прошлого года медицинские специалисты обнаружили туберкулез активной формы у 657 человек. Этот показатель немного снизился по сравнению с данными за предыдущие годы.