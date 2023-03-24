Тюменская область занимает третье место по качеству жизни среди регионов РФ благодаря темпам строительства жилья

Фото: Александр Моор / Telegram-канал

Тюменская область занимает третье место в рейтинге качества жизни среди регионов России, который сформирован Агентством стратегических инициатив. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

– Это результат труда тюменцев, а также важный итог системной работы всех уровней власти. Мы готовы успешно решать все задачи, которые ставят перед нами правительство России и глава нашего государства Владимир Путин, – уточнил глава региона.

Моор добавил, что главным успехом социально-экономического развития Тюменской области является постройка 2,2 миллиона квадратных метров жилья, а также сбор урожая в размере 2 миллионов тонн зерна.

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что российская экономика выстояла, несмотря на санкционное давление и другие сложности.