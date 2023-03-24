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НовостиПроисшествия24 марта 2023 5:08

В частном доме на улице Хабаровской тюменец нанес 7 ударов кувалдой по голове приятеля

Пострадавший умер на месте
Серафима Краснова
Пострадавший умер на месте.

Пострадавший умер на месте.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве приятеля.

По версии следствия, ночью с 29 на 30 января текущего года во время алкогольной вечеринки в частном доме на улице Хабаровской между 48-летним тюменцем и его товарищем разгорелась ссора. Внезапно один из спорщиков взял кувалду и ударил 7 раз по голове друга. Пострадавший умер на месте.

– В ходе допроса мужчина дал признательные показания и рассказал о мотивах совершенного им преступления. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, назначен и выполнен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

Отметим, материалы дела следователи передали в прокуратуру для обвинительного заключения. Позже тюменец предстанет перед судом.