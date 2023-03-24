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НовостиОбщество24 марта 2023 5:01

В Тюмени с 15 апреля очистят от мусора и трупов 16 водоемов

Работы пройдут с 15 апреля по 15 октября 2023 года
Серафима Краснова
Работы пройдут с 15 апреля по 15 октября 2023 года.

Работы пройдут с 15 апреля по 15 октября 2023 года.

Фото: Татьяна Коркина

Учреждение «ЛесПаркХоз» ищет подрядчика для очистки 16 акваторий в Тюмени. Соответствующая документация была опубликована на сайте «Госзакупки».

По данным аукциона, очистительные работы пройдут на прудах Войновский, Студенческий, Плехановский и Южный. Кроме того, станут чистыми водоемы Мысовской, Березовый, на Дамбовской, а также некоторые карьеры. Специалисты очистят водоемы от бытового мусора и автомобильных шин.

Стоит отметить, что на прудах и карьерах не должно быть трупов животных, в том числе останков птиц. К летнему сезону подрядчик облагородит территорию у водоемов – покосит траву и устранит обмеления.

Работы пройдут с 15 апреля по 15 октября 2023 года. Результаты аукциона станут известны после 27 марта. На очистку прудов и карьеров власти готовы потратить около 2,9 миллиона рублей.