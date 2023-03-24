Экс-футболист и блогер из Тобольска попросил у фанатов и подписчиков 9 рублей на развитие клуба

Фото: Евгений Савин / социальная сеть "ВКонтакте"

Бывший футболист клуба Тюмени Евгений Савин из Кипра попросил своих болельщиков помочь ему с финансированием. Деньги спортсмен потратит на развитие своего футбольного клуба «Красава». Просьбу медийная личность опубликовал в социальных сетях.

– Многие из вас знают, что мы перевезли клуб на Кипр, и в этом сезоне по известным причинам ФК «Красава» остался без спонсоров. Как помочь клубу? Нас 1 миллион подписчиков на канале, и если каждый сможет задонатить 99 рублей в год – это 9 рублей в месяц, то клуб будет жить в следующем сезоне, – сообщил Евгений Савин.

На перечисленные средства футболист пообещал на платформе клуба сделать возможность для фанатов команды смотреть клубное шоу, а также давать ответы на появившиеся вопросы подписчиков.

Напомним, Евгений Савин подозревается в дискредитации войск РФ. Парень записал видео с украинским футболистом.