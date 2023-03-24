В Тюмени 24 марта ожидаются первые плюсовые температуры ночью

На пятницу, 24 марта 2023 года, днем будет без существенных осадков, порывы ветра усилятся до 11 метров в секунду. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Перед выходными в Тюмени потеплеет до +10 градусов Цельсия. Согласно прогнозу Росгидрометцентра на пятницу, 24 марта 2023 года, днем будет без существенных осадков, порывы ветра усилятся до 11 метров в секунду.

- Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 6-11 м/с, днём местами порывы до 17 м/с, температура ночью -1…-6, днём +4…+9, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Солнце выглянет в 11 часов утра. К вечеру похолодает до +6 градусов Цельсия. Впервые тюменцев ждет теплая ночь с плюсовой температурой. С 24 на 25 марта в городе столбики термометров поднимутся до +2…+3 градусов Цельсия.