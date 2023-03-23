В Тюмени применяют новый препарат для лечения аритмии Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени аритмию лечат новым препаратом, не имеющим аналогов в мире. Об этом сообщает «АиФ – Тюмень».

Препарат для лечения мерцательной аритмии создали в России. Эта болезнь, опасна тем, что увеличивает риск возникновения инсульта, снижает качество жизни больных и приводит к инвалидности. И страдают ею миллионы жителей страны. Препарат создали в лаборатории электрофизиологии сердца НИИ экспериментальной кардиологии. Лекарство помогает восстановить нормальный сердечный ритм у пациентов без применения дефибриллятора. Аналогов этому лекарству нет. Ранее существовавшие препараты были эффективны примерно на 50%, у российского препарата результат достигает 90%.

- Пока он используется только в форме уколов, но скоро планируется выпуск в таблетках. Мы начали его применять в конце прошлого года. Он относится к антиаритмическим препаратам сильной группы. Результаты уже есть, из 12 наших пациентов, у которых он применялся, у 11 удалось восстановить ритм. Это больные, у которых больше года была аритмия. Важно, что он подходит не всем, нужно очень тщательно отбирать пациентов, и первые сутки после введения препарата пациент находится в реанимации под присмотром. Это такой недостаток препарата, но необходимый, чтобы при необходимости можно было экстренно помочь, - прокомментировали в Тюменском кардиоцентре.