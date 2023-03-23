Эти летом в УрФО откроются 3400 детских лагерей

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе

Летом в УрФО откроются 3400 детских лагерей. Полномочный представитель Президента Владимир Якушев отметил, что организация досуга детей во время летних каникул – это, прежде всего, забота о безопасности и благополучии подрастающего поколения. Это помогает увлечь их интересными занятиями, расширить кругозор, поправить здоровье и обрести новых друзей.

- Очень важно охватить программами летнего отдыха и оздоровления максимально широкий круг детей – чтобы они не сидели без дела, не придумывали себе опасных развлечений. В то же время необходимо очень внимательно следить за качеством услуг, которые предоставляют организации. В них должны работать квалифицированные специалисты и строго соблюдаться все санитарные, противопожарные и иные требования, – сообщил полномочный представитель Президента Владимир Якушев.

В регионах УрФО в этом году будут действовать 3 400 летних лагерей: более трех тысяч лагерей с дневным пребыванием, 40 лагерей палаточного типа и 183 загородных лагеря.

Несмотря на ограниченные климатом возможности летней оздоровительной кампании есть и в северных регионах. В Тюменской области действует проект, посвященный работе с детьми с инвалидностью. Этот проект «Смена для всех и каждого» - сквозная подпрограмма по инклюзии детей-инвалидов в среду здоровых сверстников. В лето занимает особое место и рассматривается как один из важнейших периодов для их оздоровления и социализации.