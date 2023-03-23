В Тюменской области куриные яйца могут подорожать к Пасхе Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области ожидается повышение цен на главный пасхальный продукт – яйца. Об этом пишет «АиФ-Тюмень» со ссылкой на преподавателя ТИУ, кандидата экономических наук Алену Габудину. это будет «традиционный» взлет цен.

- Яйца – это такой продукт, который покупают все. Вероятно, что к Пасхе цены будут намного выше. Насколько конкретно, пока сложно прогнозировать. В прошлом году ожидали подорожание до 40 %. Но это было связано с санкциями, когда меняли корма для куриц. В этом году, скорее всего, такого роста цен на этот продукт не будет, потому что корма уже стабильно закупаются. Подорожание будет, скорее всего, на 10-15 % с учетом инфляции и наценки на востребованность, – рассказала Алена Габудина.

Специалист рассказала о том, что по данным Росстата, за три месяца 2023 года цена на яйца выросла на 9 %. При этом, потребители уже говорят о росте стоимости яиц. По словам тюменца Сергея Николаева, еще неделю назад в одном из сетевых магазинов десяток яиц С2 стоил чуть больше 60-ти рублей, а теперь в этой же торговой точке они стоят 80 рублей.

- В одном из магазинов недавно только покупала десяток яиц за 54 рубля, сегодня заехала, а они уже стоят 74 рубля, - говорит тюменка Ирина Кануфриева.