На защиту окружающей среды в 2022 году энергетики направили свыше 200 млн рублей

Фото: Геннадий Ермаков

В прошлом году компания «Россети Тюмень» провела около 100 природоохранных мероприятий в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Среди крупных реализованных проектов – высадка 1,3 млн саженцев сосны и выпуск 269 тыс. мальков муксуна и краснокнижной стерляди.

В целом энергокомпания потратила более 220 миллионов рублей на защиту окружающей среды. Экологические мероприятия включают комплекс обязательных мер по охране окружающей среды и компенсационные проекты в рамках инвестиционной программы.

Энергетики снижают количество выбросов и отходов производства. Так, за 2021 – 2022 годы объем отходов компании уменьшился на 37% по сравнению с 2020 годом. Половина материалов, которые уже использовались, отдается на переработку. Объем производственного вторсырья в прошлом году составил порядка 1,4 тысячи тонн.

Одним из ключевых направлений экологической политики энергокомпании является сохранение биологического разнообразия. Ежегодно устанавливаются птицезащитные устройства и проводятся компенсационные мероприятия по восстановлению деревьев и восполнению рыбных ресурсов.

Также специалисты на регулярной основе поддерживают экологические инициативы, например «Чистый город», «Живи, лес» и другие. Только за 2022 год они собрали более 70 килограммов пластика и 2 тонны макулатуры в рамках эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки» и Всемирного дня вторичной переработки.