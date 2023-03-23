Самолеты из ЯНАО в Тюмень задержаны на шесть часов из-за сильного ветра до 18 метров в секунду

В ЯНАО синоптики зафиксировали непогоду. Фото: Виктория Гаврик

Самолеты из Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмень задержаны из-за мощного ветра. На сегодняшний день рейс Новый Уренгой – Тюмень перенесли в Рощино на шесть часов. Согласно электронному табло, воздушное судно прибудет в Тюмень только в 19:30.

Аналогичная ситуация произошла с авиарейсом Тюмень – Ямбург. Самолет прилетит в аэропорт Рощино к 19:40. С 8 утра в Тюмени ждут рейс АН-24 из Тарко-Сале.

Отметим, в ЯНАО синоптики зафиксировали непогоду. Ветер в Новом Уренгое усилился до 18 метров в секунду. Кроме Тюмени на севере страны задержали авиарейсы в Новосибирск и Уфу.