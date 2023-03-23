Торговый центр «Арсиб Тауэр» в центре Тюмени, на Мельникайте, откроется в сентябре 2023 года

Здание достроили в октябре 2022 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени осенью 2023 года откроется торговый центр «Арсиб Тауэр». Здание займут крупные арендаторы и продуктовые магазины. Торговые площади заработают в сентябре, рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас здесь работают только офисные помещения. Компания ведет переговоры с ретейлерами, среди которых российские организации и фэшн-операторы. Тюменцы смогут посещать торговый центр для плавания и занятий спортом.

Здание достроили в октябре 2022 года, площадь ТЦ составляет около 130 тысяч квадратных метров, что больше «Тюмень Сити Молла» и «Кристалла».