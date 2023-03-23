«Транснефть-Сибирь» реконструировала пожарное депо на ЛПДС «Западный Сургут» в Югре

Фото: «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть-Сибирь» ввела в эксплуатацию пожарное депо ЛПДС «Западный Сургут» Сургутского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра). Площадь одноэтажного строения увеличили до 950,5 квадратных метра после реконструкции старого здания (теперь в боксе могут располагаться до четырех пожарных автомобилей). Целью модернизации является повышение безопасности производства и обеспечение оперативного реагирования на нештатные ситуации.

По сведениям пресс-службы компании, в здании депо отремонтировали пост ежедневного техобслуживания и мойки автомобилей, а также зоны хранения пожарных рукавов. Для подготовки личного состава оборудован учебный класс. Организован и оснащен пост газодымозащитной службы (она занимается тушением пожаров в непригодной для дыхания среде). Не забыли и про благоустройство территории.

В депо есть всё необходимое оборудование. Имеются шкафы для хранения средств пожарно-технического вооружения, стенд для их испытания с комплектом динамометров и оснастки, инструментальные шкафы и стеллажи для укладки боевой одежды. Стоит отметить, что все помещения оборудованы в соответствии с современными требованиями.

В обновленном здании созданы комфортные условия для круглосуточного несения службы сотрудников пожарной охраны, сформированной из числа профессиональных пожарных отдельного поста 25-й ПЧ «20 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)». Расположение депо на территории производственного объекта обеспечивает высокий уровень оперативного реагирования на нештатные ситуации, а современное оснащение позволяет успешно выполнять задачи по защите от пожаров и чрезвычайных ситуаций.