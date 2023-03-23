На чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмень приехали жители Москвы и Свердловской области

Фото: Дмитрий Челяпин, МАТЧ ТВ Фото: предоставлено сообществом ВКонтакте "Мой город - Пермь"

В середине марта Тюмень стала местом притяжения любителей зимних видов спорта. В городе стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. Со всей страны приехали спортсмены и фанаты посмотреть на соревнования. Для комфорта болельщиков и гостей Тюмени компания «Мегафон» подготовила базовые станции в центре зимних видом спорта «Жемчужина Сибири» к повышенной нагрузке.

Согласно исследованию обезличенных данных оператора, наибольший интерес спортивное соревнование вызвало у жителей Югры, Москвы и Свердловской области. Так, каждый второй болельщик зимних видов спорта в Тюмени – абонент оператора. В рейтинг основных спортивных фанатов попали жители следующий регионов и округов: Салехарда, Санкт-Петербурга, Казани и Самары. Кроме того, ярыми болельщиками тюменских лыжников оказались граждане из Омска и Перми.

Некоторые абоненты готовы проделать длительный путь, чтобы посмотреть на величайшее спортивное соревнование. На трибунах «Жемчужины Сибири» были замечены жители Дагестана, Краснодара и даже Мурманска.

Наиболее активными оказались гости из Татарстана. Именно они используют больше всего интернет-трафика, отправляют фотографии и видео. Самыми разговорчивыми стали югорчане и жители Свердловской области.

Чтобы болельщики могли с комфортом звонить родным и близким, а также пользоваться передачей данных, инженеры МегаФона подготовили объекты связи в месте проведения спортивных мероприятий. Средняя скорость 4G-интернета составляет 30 Мбит/с. На площадках заработала VoLTE, именно эта функция помогает улучшить качество звука во время звонка.

Отметим, что техническая служба оператора смогла модернизировать базовые станции в 240 локациях Тюмени. У 300 тысяч жителей скорость мобильного интернета увеличилась, а качество вблизи местного аэропорта и в центре Тюмени улучшилось в несколько раз.