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НовостиОбщество23 марта 2023 10:10

В Тюмени нелегальное предприятие выпустило 116 тонн молочной продукции и 80 тонн полуфабрикатов из неизвестного мяса

Сырье неизвестного происхождения привезли из Белоруссии и Казахстана
Серафима Краснова
Сырье неизвестного происхождения привезли из Белоруссии и Казахстана.

Сырье неизвестного происхождения привезли из Белоруссии и Казахстана.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сотрудники Россельхознадзора обнаружили нелегальное предприятие ООО «Северная звезда», которое реализовывало 116 тонн готовой молочной продукции и 80 тонн полуфабрикатов из мяса птица непонятного происхождения. Информация об этом появилась на официальном сайте Управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, сырье неизвестного происхождения привезли из Белоруссии и Казахстана. Специалисты признали предприятие фантомным, а регистрация компании аннулирована.

Собранную информацию сотрудники Россельхознадзора передали в областное Управление МВД.

Напомним, в 2023 году в Тюменской области обнаружили пять предприятий-фантомов. За все время они реализовали порядка 950 тонн молочной продукции странного происхождения. Например, в Исетском районе 70 тонн сливочного масла нашли специалисты.