На 50 лет Октября тюменец упал на льду и едва не умер

У пострадавшего начались конвульсии, а изо рта пошла кровь. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь жителю Тюмени, который упал на льду и потерял сознание. Инцидент произошел на улице 50 лет Октября. К силовикам подбежала девушки и рассказала, что мужчина упал на скользком тротуаре, ударился головой и потерял сознание. У пострадавшего начались конвульсии, а изо рта пошла кровь.

Инспектор Дарья Бикчантаева перевернула мужчину на бок и запрокинула ему голову.

– Пострадавший начал дышать и пришел в сознание. Дарья и ее напарник Рафаэль Джафаров приняли решение доставить пострадавшего на патрульном автомобиле ДПС во вторую областную больницу, ближайшую к месту инцидента, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Тюменца удалось спасти, в медицинском учреждении позвонили его жене. Сейчас мужчина находится дома на амбулаторном лечении.