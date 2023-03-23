В Тюменской области в 2023 году при строительстве нового жилья учтут социальную инфраструктуру

До конца 2034 года в Тюменской области построят больше 23 квадратных метров жилья. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сдача объектов социальной инфраструктуры часто отстает от сроков ввода жилья в эксплуатацию. Специалист Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская отметила, что на фоне высоких темпов жилищного строительства в регионе своевременно и в достаточном количестве вводятся в эксплуатация социальные объекты.

Однако во многих регионах РФ власти сталкиваются с определенными проблемами.

– Строительство школ, больниц и других социальных объектов – это обязательства либо региональной власти, либо муниципалитетов, – уточнила Подольская.

Напомним, до конца 2034 года в Тюменской области построят больше 23 тысяч квадратных метров жилья. В первую очередь это заложено в стратегии развития отрасли.