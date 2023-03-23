В Тюменской области мужчина признался в двойном убийстве в ходе конфликта

7 июля 2022 года ранним утром в квартире жилого дома на улице Рабочей сельчане нашли тела двух людей с колото-резаными ранами шеи. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области вынесли обвинительный вердикт в отношении мужчины, который совершил двойное убийство в поселке Механизаторов Упоровского района. Следователи собрали доказательную базу для вынесения обвинительного вердикта.

По версии следствия, 7 июля 2022 года ранним утром в квартире жилого дома на улице Рабочей сельчане нашли тела двух людей с колото-резаными ранами шеи. В кратчайшие сроки оперативники и следователи нашли виновного. Им оказался знакомый убитых 1972 года рождения. Мужчину пригласили на допрос. Там он рассказал детали произошедшего.

– В ходе распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, гость схватил нож и причинил потерпевшему смертельную резаную рану шеи. После содеянного он вошел в комнату, где находилась женщина, и не менее двух раз ударил ее ножом в область шеи. От полученных ран потерпевшая также скончалась на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

После инцидента преступник скрылся с места происшествия. Подозреваемый был задержан 12 июля, оперативники изъяли вещественные доказательства, провели все следственные действия.